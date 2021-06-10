Мир Европарламент принял резолюцию с предложением расширить санкции против Минска

2021-06-10 19:40

В четверг, 10 июня, Европейски парламент принял резолюцию с призывами расширить санкции против Беларуси и осуждением принудительной посадки самолета в Минске.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

За резолюцию проголосовали 626 депутатов, 16 высказались против, 36 воздержались. Принятое решение не обязательно к исполнению, но является рекомендацией для стран-участниц Евросоюза.

В резолюции осуждают "угон самолета Ryanair", как акт "государственного терроризма" и призывают к немедленному освобождению Романа Протасевича, Софии Сапеги и остальных политических деятелей республики.

"Резолюция призывает Совет как можно скорее принять санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц, причастных к вынужденной посадке и похищениям.

Государства-члены ЕС также должны в срочном порядке принять следующий пакет санкций против тех, кто принимал участие или был замешан в мошенничестве на выборах в прошлом году (президентских выборах в Беларуси - Ред.) и последующих нарушениях прав человека в Беларуси. В санкционный список должны быть включены прокуроры, судьи и сотрудники правоохранительных органов, которые участвуют в репрессиях, равно как и агенты, занимающиеся дезинформацией, СМИ, и официальные лица, поддерживающие режим, такие как Марат Марков, который брал интервью у Романа Протасевича", - говорится в сообщении.

Помимо этого, депутаты Европарламента призвали ввести экономические санкции против ключевых отраслей промышленности Беларуси, в частности, сырой нефти и нефтепродуктов, калийных удобрений, стали и деревообработки.

Европейским финансовым учреждениям рекомендуют запретить приобретение облигаций или любых других финансовых инструментов, выпущенных правительством Беларуси и аффилированными государственными учреждениями.

"В резолюции также содержится призыв к отстранению Беларуси от участия в международных спортивных организациях и международных мероприятиях, включая чемпионаты Европы и мира, а также Олимпийские игры в Токио.

Депутаты Европарламента также призывают Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишить белорусское государственное телевидение TVR прав на трансляцию предстоящего футбольного турнира ЕВРО-2020 и бесплатно передать их независимому телеканалу Белсат", - сказано в сообщении.

Напомним, 23 мая самолет, который летел в Вильнюс, совершил принудительную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился бывший главный редактор телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега. Их обоих задержали, они находятся в СИЗО.