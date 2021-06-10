Мир Европарламент принял резолюцию с предложением расширить санкции против Минска

2021-06-10 19:40

 

В четверг, 10 июня, Европейски парламент принял резолюцию с призывами расширить санкции против Беларуси и осуждением принудительной посадки самолета в Минске.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

За резолюцию проголосовали 626 депутатов, 16 высказались против, 36 воздержались. Принятое решение не обязательно к исполнению, но является рекомендацией для стран-участниц Евросоюза.

В резолюции осуждают "угон самолета Ryanair", как акт "государственного терроризма" и призывают к немедленному освобождению Романа Протасевича, Софии Сапеги и остальных политических деятелей республики.

"Резолюция призывает Совет как можно скорее принять санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц, причастных к вынужденной посадке и похищениям.

Государства-члены ЕС также должны в срочном порядке принять следующий пакет санкций против тех, кто принимал участие или был замешан в мошенничестве на выборах в прошлом году (президентских выборах в Беларуси - Ред.) и последующих нарушениях прав человека в Беларуси. В санкционный список должны быть включены прокуроры, судьи и сотрудники правоохранительных органов, которые участвуют в репрессиях, равно как и агенты, занимающиеся дезинформацией, СМИ, и официальные лица, поддерживающие режим, такие как Марат Марков, который брал интервью у Романа Протасевича", - говорится в сообщении.

Помимо этого, депутаты Европарламента призвали ввести экономические санкции против ключевых отраслей промышленности Беларуси, в частности, сырой нефти и нефтепродуктов, калийных удобрений, стали и деревообработки.

Европейским финансовым учреждениям рекомендуют запретить приобретение облигаций или любых других финансовых инструментов, выпущенных правительством Беларуси и аффилированными государственными учреждениями.

"В резолюции также содержится призыв к отстранению Беларуси от участия в международных спортивных организациях и международных мероприятиях, включая чемпионаты Европы и мира, а также Олимпийские игры в Токио.

Депутаты Европарламента также призывают Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишить белорусское государственное телевидение TVR прав на трансляцию предстоящего футбольного турнира ЕВРО-2020 и бесплатно передать их независимому телеканалу Белсат", - сказано в сообщении.

Напомним, 23 мая самолет, который летел в Вильнюс, совершил принудительную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился бывший главный редактор телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега. Их обоих задержали, они находятся в СИЗО.

subscriber subscriber

Еще по теме

Германия приняла важное решение по поставкам оружия в Украину

2021-06-09 21:00

В Украине готовы выдавать международный "паспорт" вакцинации против COVID-19: что нужно знать

2021-06-07 16:20

Глава Европарламента призвал принять в ЕС страны Западных Балкан

2021-06-06 14:30

Байден усилил санкции против китайского бизнеса - в черный список попали 59 компаний

2021-06-04 14:00

Еще новости в разделе "Мир"

Кабмин подпишет соглашения с Италией о взаимном признании водительских прав

2021-06-10 20:20

Европарламент принял резолюцию с предложением расширить санкции против Минска

2021-06-10 19:40

документ В суде показали весь путь российского ЗРК "Бук", который сбил малазийский Boeing-777

2021-06-10 13:02

Суд по делу о катастрофе MH17 отмел версию экспертов российского концерна "Алмаз-Антей"

2021-06-10 10:03
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Кабмин подпишет соглашения с Италией о взаимном признании водительских прав 2021-06-10 20:20
Европарламент принял резолюцию с предложением расширить санкции против Минска 2021-06-10 19:40
документ В суде показали весь путь российского ЗРК "Бук", который сбил малазийский Boeing-777 2021-06-10 13:02
Суд по делу о катастрофе MH17 отмел версию экспертов российского концерна "Алмаз-Антей" 2021-06-10 10:03