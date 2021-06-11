Коронавирус За сутки в Украине 1603 новых случая заражения коронавирусом - ситуация по областям

2021-06-11 11:01

В Украине подтвердили 1603 новых случая заражения китайским коронавирусом нового типа - всего в стране их уже 2 221 427, сообщает Минздрав 11 июня.

За прошедшие 24 часа выздоровели от COVID-19 5 583 человека (всего - 2120780), однако от болезни скончались 70 украинцев (всего - 51 577).

Сколько новых случаев COVID-19 / и прививок за сутки в областях: