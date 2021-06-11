Коронавирус За сутки в Украине 1603 новых случая заражения коронавирусом - ситуация по областям

2021-06-11 11:01

В Украине подтвердили 1603 новых случая заражения китайским коронавирусом нового типа - всего в стране их уже 2 221 427, сообщает Минздрав 11 июня.

За прошедшие 24 часа выздоровели от COVID-19 5 583 человека (всего - 2120780), однако от болезни скончались 70 украинцев (всего - 51 577).

Сколько новых случаев COVID-19 / и прививок за сутки в областях:

  • Винницкая область - 35/708
  • Волынская область - 52/295
  • Днепропетровская область - 121/933
  • Донецкая область - 83/871
  • Житомирская область - 27/1 039
  • Закарпатская область - 27/668
  • Запорожская область - 97/803
  • Ивано-Франковская область - 18/694
  • Киев - 217/7 328
  • Киевская область - 105/4 793
  • Кировоградская область - 11/742
  • Луганская область - 20/555
  • Львовская область - 113/1 895
  • Николаевская область - 56/1 311
  • Одесская область - 73/1 260
  • Полтавская область - 57/878
  • Ровенская область - 92/388
  • Сумская область - 57/716
  • Тернопольская область - 31/264
  • Харьковская область - 69/2 064
  • Херсонская область - 42/414
  • Хмельницкая область - 41/676
  • Черкасская область - 60/183
  • Черновицкая область - 31/648
  • Черниговская область - 68/618
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