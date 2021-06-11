За сутки в Украине 1603 новых случая заражения коронавирусом - ситуация по областям
2021-06-11 11:01
В Украине подтвердили 1603 новых случая заражения китайским коронавирусом нового типа - всего в стране их уже 2 221 427, сообщает Минздрав 11 июня.
За прошедшие 24 часа выздоровели от COVID-19 5 583 человека (всего - 2120780), однако от болезни скончались 70 украинцев (всего - 51 577).
Сколько новых случаев COVID-19 / и прививок за сутки в областях:
- Винницкая область - 35/708
- Волынская область - 52/295
- Днепропетровская область - 121/933
- Донецкая область - 83/871
- Житомирская область - 27/1 039
- Закарпатская область - 27/668
- Запорожская область - 97/803
- Ивано-Франковская область - 18/694
- Киев - 217/7 328
- Киевская область - 105/4 793
- Кировоградская область - 11/742
- Луганская область - 20/555
- Львовская область - 113/1 895
- Николаевская область - 56/1 311
- Одесская область - 73/1 260
- Полтавская область - 57/878
- Ровенская область - 92/388
- Сумская область - 57/716
- Тернопольская область - 31/264
- Харьковская область - 69/2 064
- Херсонская область - 42/414
- Хмельницкая область - 41/676
- Черкасская область - 60/183
- Черновицкая область - 31/648
- Черниговская область - 68/618