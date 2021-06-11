Коронавирус Стало известно, когда Украину накроет новая волна пандемии коронавируса

2021-06-11 12:40

Очередная волна коронавируса в Украине ожидается осенью, однако будет слабее, чем предыдущие три, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире ТВ.

"Скорее всего, мы столкнемся с очередной волной COVID-19, которая будет осенью. Это обычная практика, поскольку мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени - в начале зимы", - отметил Кузин.

Медик уверен, к осени часть украинцев уже будут вакцинированы от инфекции, а часть переболеет, потому новая волна будет минимальной.

"По крайней мере те, которые вакцинированы, за счет защитного действия вакцины не будут подлежать госпитализации, или заболевание будет протекать в более легкой форме", - заявил чиновник.

Напомним, 7 мая бывший глава Минздрава Максим Степанов объявил о выходе Украины из третьей волны коронавируса, которая, по его данным, унесла больше жизней украинцев, чем две первые.

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