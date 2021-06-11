Коронавирус Вакцинация в Украине: за сутки привиты от коронавируса почти 55 тысяч граждан

2021-06-11 14:46

За минувшие сутки в Украине 54 329 человек привиты против Covid-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 30 744 человека, полностью иммунизированные - 23 585 человек. В течение суток работали: 442 мобильные бригады, 617 пунктов прививки.

По состоянию на 11 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от Covid-19 записались 672 808 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 1 395 312 человек, из них получили 1 дозу – 1 395 310 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 204 038 человек. 

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