Коронавирус Кулеба исключил переговоры Зеленского с "ЛДНР"

2021-06-13 10:30

Глава Украинского государства не пойдет на такой шаг, если это станет условием переговоров с Путиным, отметил министр.

Президент Владимир Зеленский не пойдет на прямые переговоры с представителями самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" даже ради встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24 в субботу, 12 июня.

"Президент Украины не будет встречаться неизвестно с кем. Это я говорю о представителях так называемых "ЛДНР". Их место определено - только в ТКГ в статусе приглашенных лиц", - уточнил министр.

При этом он отметил, что организовать встречу украинского и российского лидеров чрезвычайно сложно, и добавил, что стороны еще не пришли к обсуждению места проведения переговоров.

"Но если мы увидим, что мы на этой встрече действительно сможем решить вопросы, необходимые для прекращения войны в Украине, российской агрессии против Украины и восстановления нашей территориальной целостности, мы, безусловно, не пожалеем сил, чтобы такая встреча состоялась", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никакой конкретики по встрече Путина и Зеленского нет.