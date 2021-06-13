Мир «Инсульт больше не грозит»: ученые открыли уникальное свойство помидоров

2021-06-13 13:30

Финские ученые, в ходе масштабного исследования установили, что регулярное употребление помидоров снижает риск инсульта на рекордные 55%, передает MedicalXpress.

Эксперимент длился 12 лет. В нем приняли участие несколько тысяч мужчин, которые проживают в Финляндии.

По данным исследователей, те добровольцы, которые постоянно употребляют томаты, на 55% реже сталкиваются с инсультом, чем те, кто вообще не употребляет этот овощ.

Специалисты отметили, что ранее ученые из разных стран доказывали уникальные свойства этой ягоды.

Помидоры являются источником антиоксидантов и ликопина, а эти вещества действительно защищают человека от инсульта.

В ходе исследования ученые даже обратили внимание на то, что примерно в 250 добровольцев фиксировали очень высокий уровень ликопина в крови, и только в 11 из этих мужчин произошел инсульт.

В заключение ученые подчеркнули, что это крайне низкий показатель для исследования, которое длилось много лет и в нем участвовали сотни мужчин разного возраста.

«Это перспективное исследование показывает, что высокие концентрации ликопина в сыворотке крови снижают риск любого инсульта, и особенно ишемического», - подытожили специалисты.

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