Спорт В первом матче Евро-2020 сборная Украины обидно уступила Нидерландам

2021-06-14 09:21

В Амстердаме сборная Украины провела первый матч Евро-2020 против сборной Нидерландов. С самого начала поединка голландцы понеслись к нашим воротам. Загрузив по максимуму украинскую оборону, хозяева немного открылись и подопечные Шевченко пару раз также убежали к чужим воротам. Но со временем, голландцы сбавили темп, забрали мяч себе и медленно выискивала лазейки в обороне украинской команды. Но даже в таком режиме голландцы создали несколько моментов у ворот украинцев, но великолепно играл на линии ворота Георгий Бущан.

В начале второго тайма хозяевам таким удалось пробить голкипера "Динамо". Бущан пошел на перехват подачи справа, мяч отлетел на ногу Вейналдуму и тот отправил мяч в пустые ворота. Практически сразу же дела сборной Украины стали еще хуже - Миколенко упал в своей штрафной в борьбе с Думфрисом, мяч отлетел к Вигхорсту, который мощным ударом пробил Бущана.

Игра в атаке у украинцев не шла и казалось что голландцы спокойно доведут мяч до своей победы. Но неожиданно интригу вернул Андрей Ярмоленко. Полузащитник "Вест Хэма" в фирменном стиле сместился с левого фланга и пробил под дальнюю штангу - мяч облетел Стекленбурга и влетел в сетку ворот. Украинцы поверили в свои силы и вскоре заработали штрафной на левом фланге. Подачу исполнил Малиновский и Роман Яремчук пробил головой и счет стал равным.

Упустив преимущество в счете, сборная Нидерландов снова вернула себе инициативу. И к нашему сожалению, сумела снова забить. В этот раз уже Думфрис удачно пробил головой после подачи слева - Бущан почти достал мяч, но отбить не смог.

Напомним, в другом матче группы С Австрия обыграла Северную Македонию и теперь возглавляет квартет.

Статистика матча:

Нидерланды - Украина 3:2

Голы: Вейналдум, 52, Вегхорст, 60 - Ярмоленко, 76, Яремчук, 79

Украина: Бущан - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев - Зинченко, Сидорчук, Малиновский - Зубков (Марлос, 13 (Шапаренко, 65)), Яремчук, Ярмоленко

Нидерланды: Стекеленбург - ван Анхольт (Вейндал, 65), Блинд (Аке, 65), де Врей, Тимбер (Веельтман, 89), Думфрис - де Йонг, де Рон, Вейналдум - Депай (Мален, 90), Вегорст (Де Йонг, 88)