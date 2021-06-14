Политика Зеленский захотел от Байдена денег и четкого ответа по ПДЧ для Киева

2021-06-14 17:00

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите НАТО, который проходит в понедельник, 14 июня, хочет услышать позицию президента США Джо Байдена относительно Плана действий по членству в НАТО для Украины. В частности, глава государства сказал, что хотел бы услышать четкое "да" или "нет" от американского президента по этому вопросу.

Об этом он сказал в совместном интервью Reuters, Associated Press и Agence France-Presse.

Зеленский также заявил, что США могли бы оказать экономическую поддержку Украине.

Кроме того, украинский лидер сказал, что Россия затягивает процесс по встрече между ним и президентом Владимиром Путиным, о подготовке которой сообщила Украина 11 июня, без четких причин.

Также президент добавил, что большинство российских войск, которые были перевезены весной в районы у границ Украины, не были отведены.

Саммит глав государств и правительств стран Альянса проходит 14 июня в Брюсселе. На него не пригласили Украину, что вызвало возмущение у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Сегодня в своем заявлении генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сроки и даты вступления новых членов в НАТО не будут объявлены на саммите альянса 14 июня.

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