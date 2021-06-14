Коронавирус Вакцинирование российским "Спутником V" не дает оснований для въезда в Украину - Минздрав

2021-06-14 17:40

 

Полный курс вакцинации от Covid-19 вакциной Sputnik V, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, не является основанием для въезда в Украину.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В Минздраве уточнили, что, согласно действующему законодательству, для въезда в Украину нужно предъявить или отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы) или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от Covid-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, ведомство напоминает, что в соответствии с постановлением Кабмина от 8 февраля 2021 № 95, в Украине запрещена регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики Covid-19 под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором.

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Коронавирус

Вакцинирование российским "Спутником V" не дает оснований для въезда в Украину - Минздрав 2021-06-14 17:40
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