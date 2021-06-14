Мир Байден заявил, что защита Европы - это священный долг для США

2021-06-14 21:00

 

Президент США Джо Байден заявил в понедельник союзникам по НАТО, что оборона Европы, Турции и Канады является "священным долгом" для Соединенных Штатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Статья пятая - это священное обязательство", - сказал Байден, имея в виду обещание трансатлантического альянса о коллективной защите.

"Я хочу, чтобы вся Европа знала, что Соединенные Штаты здесь", - добавил он.

"НАТО для нас критически важно", - сказал Байден, который стремится исправить связи после пренебрежения к Альянсу, которое демонстрировал его предшественник Дональд Трамп.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы от президента США Джо Байдена определенности в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Однако, как ожидается, лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня не назовут никаких дат относительно того, когда страны-аспиранты, такие как Украина или Грузия, могут получить ПДЧ.

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фото В Мексике образовалась 120-метровая воронка - под землю ушла целая ферма 2021-06-14 13:02