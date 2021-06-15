Спорт Евро-2020: сегодня сборная Германии принимает действующего чемпиона мира - Францию

2021-06-15 15:04

Последний игровой день первого тура завершится противостоянием двух топовых сборных. Сегодня сборная Франции сыграет в Мюнхене против немцев, которые снова рвутся на вершину мирового футбола.  Немцы дома примут сборную Франции, которая является действующим чемпионом мира и финалистом прошлого Евро. Немцы подходят к началу Евро фаворитами, но с явными проблемами. Бундестим в последних матчах проиграл Северной Македонии и не смогл обыграть Данию. А вот французы традиционно подходят к старту в хорошей форме, с обилием футболистов и даже с вернувшимся Каримом Бензема, который выдал отличный сезон в "Реале". Тем не менее в команде есть напряженность, которая выразилась в небольшим конфликте Оливье Жиру с партнерами на тренировке. Но Дидье Дешам вроде как смог успокоить ситуацию и вернуть подготовку к Евро в нормальное русло.

"Для старта на турнире это грандиозный матч. Это грандиозный матч как для нас, так и для немцев, поскольку обе наши команды входят в число ведущих в Европе. Наша цель состоит в том, чтобы играть эффективно в обеих штрафных площадках боксах, поскольку именно там будет решаться судьба игры", - заявил накануне г лавный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

КОГДА: 15 июня, 22:00

ГДЕ: Мюнхен, "Альянц Арена"

СТАТУС: Чемпионат Европы, 1-й тур

СОПЕРНИКИ:  Германия-Франция

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН: Смотреть поединок можно на канале "Футбол 1".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ: В целом 31 матч успели сыграть между собой сборные Германии и Франции. 14 побед у французов, 9 раз побеждали немцы. 

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина — Северная Македония: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

2021-06-14 19:40

Шевченко определился с заявкой на сегодняшний матч Евро-2020 против Нидерландов

2021-06-13 11:30

Бельгия уничтожила Россию в матче Евро-2020 в Санкт-Петербурге

2021-06-13 11:00

Стартовый матч фаворита Евро-2020 под угрозой срыва: что происходит

2021-06-10 16:20

Еще новости в разделе "Спорт"

Евро-2020: сегодня сборная Германии принимает действующего чемпиона мира - Францию

2021-06-15 15:04

После поражения в первом матче Евро-2020 Ярмоленко обратился к фанатам и повздорил с Марлосом

2021-06-15 10:41

Боярский об украинской футбольной сборной: Конечно, Украина намного сильнее России!

2021-06-14 21:20

Украина — Северная Македония: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

2021-06-14 19:40
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Евро-2020: сегодня сборная Германии принимает действующего чемпиона мира - Францию 2021-06-15 15:04
После поражения в первом матче Евро-2020 Ярмоленко обратился к фанатам и повздорил с Марлосом 2021-06-15 10:41
Боярский об украинской футбольной сборной: Конечно, Украина намного сильнее России! 2021-06-14 21:20
Украина — Северная Македония: прогноз букмекеров на матч Евро-2020 2021-06-14 19:40