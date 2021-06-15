Спорт Евро-2020: сегодня сборная Германии принимает действующего чемпиона мира - Францию

2021-06-15 15:04

Последний игровой день первого тура завершится противостоянием двух топовых сборных. Сегодня сборная Франции сыграет в Мюнхене против немцев, которые снова рвутся на вершину мирового футбола. Немцы дома примут сборную Франции, которая является действующим чемпионом мира и финалистом прошлого Евро. Немцы подходят к началу Евро фаворитами, но с явными проблемами. Бундестим в последних матчах проиграл Северной Македонии и не смогл обыграть Данию. А вот французы традиционно подходят к старту в хорошей форме, с обилием футболистов и даже с вернувшимся Каримом Бензема, который выдал отличный сезон в "Реале". Тем не менее в команде есть напряженность, которая выразилась в небольшим конфликте Оливье Жиру с партнерами на тренировке. Но Дидье Дешам вроде как смог успокоить ситуацию и вернуть подготовку к Евро в нормальное русло.

"Для старта на турнире это грандиозный матч. Это грандиозный матч как для нас, так и для немцев, поскольку обе наши команды входят в число ведущих в Европе. Наша цель состоит в том, чтобы играть эффективно в обеих штрафных площадках боксах, поскольку именно там будет решаться судьба игры", - заявил накануне г лавный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

КОГДА: 15 июня, 22:00

ГДЕ: Мюнхен, "Альянц Арена"

СТАТУС: Чемпионат Европы, 1-й тур

СОПЕРНИКИ: Германия-Франция

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН: Смотреть поединок можно на канале "Футбол 1".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ: В целом 31 матч успели сыграть между собой сборные Германии и Франции. 14 побед у французов, 9 раз побеждали немцы.