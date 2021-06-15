Курьезы видео Слушать только Кима! В КНДР ввели наказание за музыку более суровое, чем за убийство

2021-06-15 13:24

В КНДР начали активно бороться с музыкой и фильмами из Кореи Южной. Лидер страны Ким Чен Ын даже называл “злокачественной опухолью” кей-поп – чрезвычайно популярный музыкальный жанр, появившийся в Южной Корее, который сочетает хип-хоп, танцевальную музыку и ритм-энд-блюз.

Дошло до того, что в стране даже ужесточили наказание за просмотр фильмов и прослушивание музыки из Южной Кореи.

В КНДР на протяжении многих лет рассказывает о тяготах жизни в Южной Корее. Но этот образ разрушают южнокорейские фильмы и клипы, которые нелегально попадают встрану через Китай. Они стали набирать популярность на фоне карантинных мер из-за пандемии коронавируса, - сообщает корейское издание Daily NK.

Власти КНДР почти каждый день публично говорят об антисоциалистическом влиянии южнокорейских фильмов, музыки и клипов, отмечает The New York Times.

Ранее в Северной Корее ужесточили законы против тех, кто слушает музыку, смотрит фильмы, читает книги из Южной Кореи. Наказание для них увеличили с пяти до 15 лет трудовых лагерей. Тем, кто распространяет такие материалы, грозит наказание вплоть до смертной казни.

Ниже клип TXT — одной из самых популярных кей-поп групп. Если вы находитесь не на территории КНДР, можете его просмотреть, наверняка не пожалеете.



