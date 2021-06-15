Мир Во Вселенной обнаружили крупнейшие вращающиеся структуры

2021-06-15 19:00

 

Космологи из Института астрофизики им. Лейбница в Потсдаме заявили, что космические нити из галактик способны вращаться. Об этом говорится в издании Nature Astronomy.

"Существуют такие огромные структуры, что целые галактики - просто пылинки", - полагают ученые.

В результате Большого взрыва, примерно 13,8 миллиарда лет назад, появилась Вселенная. При этом, большая часть газа образовала колоссальные пласты. Затем они распались на нити масштабной космической паутины.

Авторы исследования проанализировали параметры больше 17 000 "мелких" нитей, с учетом их скорости и направления, и пришли к выводам, что галактики вращаются вокруг центральной оси каждой нити с максимальной скоростью порядка 360 000 км/ч.

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