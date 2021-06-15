Политика Кулеба о встрече Путин-Байден: Не видим рисков

2021-06-15 20:20

Тема Украины на саммите Путина и Байдена будет одной из главных, считает министр. Но решений по Украине принято не будет.

Власти Украины не видят рисков того, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин примут какое-либо соглашение по Украине без ее ведома. Об этом в преддверии саммита заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"Мы хорошо понимаем позицию президента Соединенных Штатов, мы не видим риска для того, чтобы на этой встрече за нашей спиной была достигнута какая-то договоренность относительно Украины. Мы очень четко довели до наших партнеров, что никакие договоренности относительно Украины, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут", - сказал Кулеба на пресс-конференции с главой ОБСЕ Анн Линде.

Он призвал СМИ ориентироваться на пресс-конференцию президента США по итогам встречи. "Поскольку все мы хорошо знаем, какую искривленную реальность подает всегда Россия в публичном пространстве о тех или иных событиях, связанных с Украиной", - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что приглашение от Байдена Путину поговорить появилось именно во время беспрецедентной за последние годы эскалации со стороны России вдоль украинской границы и на оккупированных территориях.

"И хотя российская власть сейчас комментирует, что Украина будет одним из беглых вопросов, которые могут затронуть во время разговора, но на самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждать", - уверен глава МИД.

Кроме того, он заявил, что Украина не воспримет сценариев, в рамках которых ее будут пытаться заставить сделать что-то.

"Что бы ни происходило, какие бы сценарии не случались, мы всегда будем стоять на защите интересов Украины, и не воспримем любых сценариев, в рамках которых будут пытаться нас заставить сделать что-то", - заявил Кулеба.

Ранее в Кремле рассказали, что встреча Путин-Байден будет состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. После каждый президент РФ проведет пресс-конференцию.

Также у Путина озвучили спектр вопросов, которые могут обсудить президенты.