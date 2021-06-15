Детали видео Зеленский живет в микросреде, придуманной сценаристами "95-го Квартала", а не в реальной жизни Украины, - Москаль

2021-06-15 19:05

В "Эпицентре украинской политики" украинский политик, государственный деятель Москаль Геннадий Геннадьевич.

С вашей точки зрения, что происходит с процессом над Медведчуком?

- Это все было для того, чтобы он покинул Украину, а идти в суд было абсолютно не с чем. В доказательной базе, кроме вырезок из газет, распечаток из интернета, ничего нет. Все эти разговоры, которые есть сегодня, выбрасывает СБУ. УПК говорит, что есть допустимые и недопустимые доказательства. Должна быть санкция суда на прослушивание телефонных разговоров, а такой санкции нет. СБУ не имеет санкций на проведение фоноскопических экспертиз, это производит только НИИ Минюста. Это все ерунда, рассчитанная на слабонервных. К счастью, Медведчук таковым не оказался.

- Как вы читаете ситуацию с посадкой самолета в Минске из-за Романа Протасевича?

- У меня есть много знакомых в Беларуси, которые не являются сторонниками Лукашенко. Они рассказывают, что Тихановская, как лидер оппозиции, не пользуется уважением у всего общества. А Протасевича расценили, как самое слабое звено, которое начнет плакать и все рассказывать. На мой взгляд, операция была проведена спецслужбами чисто Беларуси. Оппозиция должна знать, что на ее охотятся. А Лукашенко празднует победу. Мы вмешались в это – и Беларусь прекращает поставки бензина, а это более 50% оборота А-95. Мы уже обожглись на "трубе Медведчука". Эта труба никогда не была в государственной собственности Украины. В пятнадцатом году она уже была в собственности швейцарской компании. ВСУ там заправлялись, это 25% рынка. Вы национализировали - "Роснефть" перекрыла кран. Заправки начали повышать цены, правительство ввело регулирование, что запрещено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС. Мы рыночная экономика или снова идем в Советский Союз? Рост цен на продукты сумасшедший сегодня, а почему только на это ввели? Абсолютно непродуманные действия власти, ни в чем.

- Возвращаясь к делу Медведчука, была когда-то такая практика в СБУ проводить экспертизы в своем институте?

- Нет. Это фантазия нынешней власти. Если СБУ обвиняет – не может следствие назначать экспертизы. На это есть независимые НИИ Минюста. Минюстом дается лицензия на каждый вид экспертиз. Есть специалисты, которых в СБУ нет.

- А как могло случиться так, что этот институт СБУ принял этот приказ?

- Не знаю. Но допустимые доказательства это те, которые выполнены в соответствии с законодательством и КПК. Это конфликт интересов, во-первых.

- Сытник, директор НАБУ, заявил, что иностранные эксперты должны назначать руководителя НАБУ. О чем это для Украины?

- Президент превысил свои полномочия, как и тот, который ушел. В Конституции нет права назначать, кроме назначения руководителей дипучреждений за границей, руководителей ОГА. Главное – это ВСУ, СБУ и тому подобное. Конституционный суд сказал, что все остальное – это полномочия Кабмина. НАБУ еще более или менее независимы в Украине, и Зеленский думает, что они представляют для него какую-то угрозу. А какая борьба идет за руководителя САП! ОП держит это на контроле. Если правильно подобрана комиссия, которая будет их назначать, то международные эксперты абсолютно не нужны. Разве у нас есть польза от наблюдательных советов? Все в убытках, где работают те советы. Почему "Новая почта" сегодня не имеет убытков, а "Укрпочта" убыточна? А руководитель получает 1 800 000 грн. Если предприятие убыточное – ставьте их на минимальную зарплату.

- Какая вообще перспектива дела против Медведчука? Сможет ли Зеленский повысить себе рейтинг за счет преследования оппозиции?

- Нет. В правоохранительных органах есть поговорка: "Бесперспективных дел нет, дело или идет в суд, или в архив". Дело Медведчука даже в архив не пойдет – оно ​​просто уйдет на свалку украинской истории. Нельзя сшивать белыми нитками то, что не сшивается. В этом деле нет судебной перспективы. Через два месяца они снова должны обратиться в суд, если будут новые доказательства, по поводу избрания меры пресечения. Ничего нового не будет. Это чисто политическое давление, и та цепочка – закрытие телеканалов. Когда-то были бабушки Черновецкого, а сегодня есть бабушки Зеленского, которые от него без ума. Но туман рассеется, и это будет поражение Зеленского. А в выигрыше будет Медведчук.

- Вы когда-то сказали о власти Зеленского: "Аферисты". Зеленский думает, что все те шоу заставят людей забыть о повышении тарифов? Он находится в своей реальности с теми аферами?

- Он живет в микросреде, придуманной сценаристами "95-го Квартала", а не в реальной жизни Украины. Посмотрите, как были размыты все раздражающие его темы перед пресс-конференцией. Откуда ни возьмись – видео Чауса. А как "слили" тему "вагнеровцев"! Купили Гроздева, ОП предоставил ему государственную охрану. Но государственная охрана дается не журналистам, а руководителям правительственных делегаций. И Гроздев говорит, что эта тема уже неактуальна. Вокруг липовой победы Вирастюка нагнули ЦИК. Впервые я вижу, чтобы в избирательный процесс вмешивалась "Альфа". А в бедности, он сказал, виноваты те, кто не платит налоги, и нам нужна "диджитализация".

- Власть сказала, что давайте политика Медведчука обменяем на наших заключенных в РФ. Как вы относитесь к тому, чтобы украинца обменивали на украинцев?

- Это не от большого ума нашего СНБО. Чтобы человек был на такой должности и не знал, как происходит обмен! В 2014-2015 годах Медведчук привозил по 60-80 человек. Это же должно быть согласовано. Когда человек под следствием, он ​​не может ответить, и это говорится просто для того, чтобы унизить человека. Сегодня все шаги нашей власти не вписываются не только в моральные, но и в правовые стороны политической жизни Украины.

- У вас есть ощущение, что расследование событий на Майдане продолжается? И что мы когда-то получим вместо мифологии, определенной на государственном уровне, реальные факты того, что было 7 лет назад?

- Я был председателем ВСК по расследованию этих событий. Мы предоставили ГПУ 46 выводов, меня там два-три раза допрашивали. Нет политической воли. Ключ лежит в одном факте. В феврале пошли нападения неизвестных в балаклавах на все райотделы внутренних дел Львовской области. Было похищено 12 тыс. единиц оружия. Подожгли "Беркут" - сгорели два работника "Беркута". Под утро на посту их хотели остановить три работника ГАИ. Не выходя из машины, они их расстреляли из автоматов. Тогда в течение суток погибли 5 работников милиции. Найдите тех, кто это сделал. Где делось то оружие? С теми 12 тыс. единиц оружия сегодня можно захватить и ОП, и ВР, и прокуратуру. Найдите. Львовская область знает чуть ли не по фамилиям, кто это был. Погибшие на Майдане были с обеих сторон. Со стороны милиции их было меньше, потому что они имели бронежилеты и т. п. Но 35 работников погибли, так расследуйте это все. Сегодня оно в ГБР, и я не вижу никакого прогресса.

- Что нужно для того, чтобы был прогресс?

- Политическая воля. Лучшая реформа - это заставить людей работать на конкретный результат.

- Возвращаясь к вопросу задержания Протасевича. Недавно НАБУ возвращала заместителя руководителя "ПриватБанка", который вылетел в Вену. Какие существуют общепризнанные правила и обстоятельства, когда так можно поступать?

- То, что запланировано было посадить самолет с "вагнеровцами", было согласовано с турецкой стороной, с британцами, с американцами. Если бы их посадили, то мы бы сегодня сняли вопрос обмена пленными. Сегодня РФ, "ЛНР-ДНР" никто здесь не интересует - тех, кто их интересовал, давно поменяли. Когда это было со всеми согласовано, а Украина этого не сделала, то какое моральное право имеют те политические деятели, которые сдали это все, Лукашенко обвинять в принудительной посадке самолета?

- Вы довольно жестко работали по криминальным группировкам в Крыму. Правильно ли сейчас начинать войну власти еще с организованной преступностью?

- Я в 1997 году был переведен в Крым. Мы осуществили "инвентаризацию" всех бандитов. Их было 3800. Против них не вводили никаких санкций. Просто начали активно по ним работать. Часть привлекли к уголовной ответственности, часть из них сбежала, и у них еще была надежда на крымские суды. Я пришел к председателю Верховного суда, Маляренко, и попросил его, чтобы он перенаправил эти дела в разные регионы Украины. Там начали давать реальные сроки, и у бандитов появился страх. Зеленский сказал, что санкции вводятся против воров в законе, которые приобрели этот статус. Кто же им дал такой статус? Может, указом президента или у него есть департамент по таким статусам? Суд скажет: подтвердите этот статус. Когда я приехал, то я сразу сказал, что с бандитами на одной территории жить не буду. В указе 557 воров в законе. Они их из телефонной книги брали? Саакашвили в вопросе воров навел порядок в Грузии. Я хотел взять его закон, но в парламенте сказали, что это 37-й год. А то, что есть сегодня, - это вообще "Пиночет отдыхает". Из 557 - 117 подтвердили свой статус, а остальные - это фуфло.

Это местные криминальные авторитеты. "Воры в законе" давно уже имеют двойное-тройное гражданство и давно живут в Европе. Если Байден - мировой борец с терроризмом, то Зеленский - "мировой" борец с "ворами в законе". Это так же, как с контрабандистами: никто не сидит в тюрьме, как было, так все и есть. Зеленский хочет аплодисментов, а здесь что-то никто не хлопает глупому продолжению Голобородько. Придет время, и люди спросят, где результат? А его нет и не будет. Я слышал, что следующие санкции будут против крупных латифундистов. Все крупные контрабандисты - друзья "95 Квартала" - в санкционный список не попали. А будут ли введены санкции против Веревского, который самое больше количество земли имеет в Украине по схемам, противоречащим Земельному кодексу? А почему он не олигарх, если он имеет фракцию "Довира"? Они голосуют лучше "слуг народа". В "трубе Медведчука" есть на миллион долларов солярки. Если ее разворуют, то труба полностью проржавеет. Охраны там нет - врезки по всей территории. Доходов эта труба в Украине не дает - чем вы думали? Нельзя же так, что все грехи Зеленского и компании ложатся на плечи простых граждан.

- Наша власть урегулирует все проблемы, возникающие с открытием казино? А это наркомания, проституция и многие другие вещи?

- Игромания - суицид. Самая бедная страна в Европе - какой игорный бизнес? Они освобождены от налогов. Им надо наркотики легализовать, проституцию - и они исторически свою миссию в Украине выполнили. Могут идти отдыхать.

- В Славянске создали ВГА. Для чего? Что вы думаете о будущем минских договоренностей?

- Кравчук сказал, что больше в Минск не поедут. Но это надо согласовать со всеми. Другие участники явно не готовы переехать. Вы видели, как поносили Аксенова, когда он приносил присягу в парламенте. А кто мешал тем партиям, которые есть в парламенте, поспорить с ним на избирательном округе? Это такие настроения людей. Я два раза там работал и знаю. Выборы не проводили и сейчас создают новые ВГА, потому что не так люди голосуют. Не так голосовали и раньше - так спорьте. А что "слугам" показать? Так нашли выход: не так голосуете - не будет выборов. Что вы как власти сделали для того, чтобы настроения у людей были другие? Я пришел в 14-м году - люди еще как-то верили, надеялись, что будет лучше. Сегодня все изменилось - люди не верят этой власти. Перевели все на ВГА, уничтожили местное самоуправление, потому что люди не так голосуют. Они как-то Рубежное пропустили, так там победили ОПЗЖ и "Партия Шария". Вот они и боятся. Там, где люди ведут мирную жизнь, на подконтрольных территориях, почему вы их лишаете конституционного права голоса?

- Закарпатье и вакцина - вы решили вопрос вакцинации от кори.

- И от других болезней. Нам помогала Венгрия. Государственные учреждения не имеют права получать помощь - это была общественная организация "Общество Красного Креста" Но Супрун объявила, что это все контрабанда. Сегодня Венгрия провакцинировала под 40% своих граждан. Аналогично она бы провакцинировала и Закарпатье за свои деньги. У нас провалили вакцинацию и нашли крайнего - Степанова. Никакой надежды у меня нет.

- Пойдет ли власть на назначение выборов в 18-ти ОТГ на подконтрольной территории?

- Нет. Потому что тех, кто голосует против провластных партий, становится все больше и больше. При мне на первой линии районные администрации выполняли функции, которые им доверили избиратели.

- СНБО сейчас взял на себя судейскую власть. Сейчас в Украине остался один правоохранительный орган - адвокатура. А как вы считаете?

- В 14-м году, когда принимался закон о санкциях, я участвовал в разработке этого закона, потому что он был направлен на борьбу с финансированием терроризма и борьбу с терроризмом. В законе четко написано, что только в отношении иностранных граждан. Если гражданин Украины, то для этого у нас масса статей в Уголовном кодексе. При чем тут контрабанда, которой нет в украинском законодательстве, труба, политическая деятельность Медведчука, криминальные авторитеты? Они что, финансируют терроризм? Граждане Украины, нарушающие закон, должны подпадать под действие Уголовного кодекса.

- Вы неоднократно работали в Крыму. Вы чувствовали, что у них есть желание от нас отойти? Что там делается сейчас?

- Особенно это было, когда был Мешков - президент Крыма. Он под себя забрал МВД Крыма, разработал паспорт жителя АРК, почему в Конституции и ввели, что в Украине существует единое гражданство. Многие говорят, что это запрещает двойное гражданство - нет. Чтобы население плохо относилось к Украине - такого не было никогда. Я, как представитель президента, разговаривал только на украинском языке - ничего не было. Но надо было за этим следить, а не только землю украсть, домик построить. Но если ничего не делает государство - появились общественные организации. Отец Аксенова имел в Молдове аналогичную партию с аналогичной программой. Никто не обращал на это внимания - проспали. Вина Украины есть в этом полностью.

- Каков ваш прогноз по поводу встречи Байдена и Путина? Будут ли говорить об Украине?

- Больших надежд нет. Ничего кардинального не произойдет. Как и не будет встречи Зеленского с Путиным. Так, как ведет себя Зеленский, политики не ведут. Лавров и Песков четко сказали, какие есть красные линии в переговорах. Крым вообще не подлежит никакому обсуждению, Донецк и Луганск – туда же, а о чем тогда? РФ будет настаивать, чтобы встреча была в Москве, а мои земляки говорят, что если он поедет в Москву, то может обратно не возвращаться.

- Источники говорят, что в ближайшее время президент может начать "сносить" министра МВД. Будет ли такая история результативной?

- Когда Гройсман сложил полномочия, весь состав Кабмина ушел с поднятой головой. При всем уважении к Авакову, его "95 Квартал" не воспримет как своего.

- Аваков не умеет на пианино играть?

- Они хотели взять контроль не только над Аваковым, но и над внутренними войсками. Зеленский хотел вывести их из системы МВД и подчинить лично президенту. Поменять начальников областных управлений полиции, руководителей департаментов. Аваков на такие кардинальные меры не идет. Еще они боятся улицы. Аваков был с первого до последнего дня на Майдане. А улица сегодня – это выходцы с Майдана. Они сегодня нашли себя в гражданском обществе. Решение для себя должен принять лично Аваков, а не кто-то за него.

- Скажите, какой объем оружия сейчас в Украине?

- Сегодня рынок оружия в Украине обвалился. То, что стоило 10 тыс. долл., сегодня стоит 500, то, что стоило 500, стоит 50. Восток Украины, отсутствие контроля, особенно над трофейным оружием, наделали такого... После ухода некоторых батальонов, когда зачищали местность, десятками грузовиков вывозили оружие, которое было уже приготовлено для вывоза. Сегодня в Украине оружие – проблема № 1, а не воры в законе. Я не могу сказать, сколько его. Говорят, что, по расчетам, до 2 млн, но такого рынка нелегального оружия в руках населения никогда не было.

- Что бы вы посоветовали, как сейчас навести порядок с оружием?

- Когда я работал начальником областного управления милиции, мы создавали благотворительные фонды, давали это в прессу и выкупали его. Очереди были. Представитель благотворительного фонда давал деньги, оружие сдавалось на склад, утилизировалось. Это самый эффективный способ. Есть достаточно законов, надо проводить активно агентурные, розыскные, следственные мероприятия по изъятию оружия у населения. Но этого не делается, все надеются на санкции.

- Почему Зеленский ничего не сделал из того, что обещал, что ему мешает и что нас ждет под его руководством?

- От него всего можно ожидать – это непредсказуемый человек, случайно попавший на такой высокий пост, не имея никакого опыта, и окружение его этого опыта не имеет. Кроме целой кучи глупостей, я не вижу ни одного положительного шага. Ни одного предвыборного обещания не выполнено и не будут выполнено. Эти постоянные заседания СНБО, скоро на мышей будут накладывать санкции. Будут суды, суды ЕСПЧ, это путь в никуда. Такой путь он избрал. Я это предвидел и говорил перед выборами в ВР: не делайте глупостей. Такая же ситуация была с Ющенко – мессия спустился с небес, а закончил он 3%. Зеленского ждет то же самое.

- А сколько в советские времена у нас было воров в законе? И сколько их сейчас? О чем идет речь, когда говорят о борьбе с организованной преступностью?

- Я начал работать в семьдесят пятом году, после окончания Львовской школы милиции. Она готовила чисто работников уголовного розыска. У нас преподавали воровской жаргон, спецдисциплину – татуировки. Когда я возглавлял агентурное подразделение, мы сотрудничали с некоторыми из воров. Они не имели недвижимости, жилья, семьи. В Советском Союзе не могло быть воров в законе, потому что общество строило коммунизм. Нельзя было говорить, что у нас есть проституция, наркомания – все замалчивалось. Но оно было. И это были люди другой формации. А среди тех, что сейчас в списке, соответствуют ворам в законе только грузинские. А все остальное придумано МВД, СБУ и Зеленским.

- У нас есть языковой омбудсмен. Справляется ли институт омбудсменов с возложенными на них обязанностями?

- У нас было четыре многонациональных региона: Крым, Одесса, Черновцы, Закарпатье. Я придерживаюсь такого мнения, что на государственной службе должен быть только государственный язык. В быту государство не должно навязывать три вещи: веру, национальность, язык. Не отменен закон об образовании, который определял, что язык детей определяют родители. Мы ратифицировали Европейскую хартию региональных языков, или языков меньшинств. Мы взяли на себя такое обязательство: обучение ведется на государственном языке. Но если родители хотят обучать детей на родном языке и количество учеников является достаточным для создания одного класса, то государство должно обеспечить обучение на таком языке. Это было при всех президентах. Сегодня начали совершать абсолютные глупости. Чего вы так беспокоитесь? Пусть родители беспокоятся, поступит ребенок в вуз или нет. А может, он хочет поступать в иностранные вузы? Мы здесь допустили перегиб, откуда имеем блокировку вступления в НАТО со стороны Венгрии. На Закарпатье было 9 программ на языках национальных меньшинств. Пришел Аласания и все закрыл. Это все негативно воспринимается всеми жителями Закарпатья.

- В Советском Союзе по идеологическим соображениям не определяли этническую преступность. Какова ныне ситуация с этим? Например, с преступностью ромов?

- Она есть. 50% ромов Украины жили на Закарпатье. На Закарпатье их никто никогда не разгонял, не бил, как это делали в Киеве. Но государство должно создавать условия, чтобы вытаскивать людей из социального днища. На Закарпатье есть врачи, учителя, инженеры, чиновники – ромы. Но это очень незначительное количество, на это должны выделяться средства. Украинские ромы не имеют другой страны, чем Украина, как и крымские татары.

- Чувствуют ли люди, которые призваны нас защищать, защищенными украинским государством?

- Нет, они еще боятся. В четырнадцатом году вообще была напугана вся милиция. И этот страх еще не ушел.

- Нормально ли то, что государство просит выехать людей, проживающих на государственных дачах? Вы не получили там домик?

- Нет. Я от государства ничего не брал. И журналистам было нечего обо мне писать. Это чистый популизм. Почему СНБО должен аудит проводить? Государственное управление делами выдавало разрешение на проживание, заключало договоры на 49 лет с выплатой. У некоторых уже есть документ, что это уже частная собственность. Новый начальник ГУД принимал дела, так надо было провести инвентаризацию. Это было бы хорошо, если бы Зеленский не жил на той же государственной даче. Пишут, что этих хотят выселить, а "95 Квартал" заселить.

- Что вы скажете о конфликте с судьями Конституционного суда?

- Есть три ветви власти, одна из них – судебная. Президент – гарант существования всех трех ветвей власти. К чему выставлять себя на посмешище? Конституционный суд подошел к рассмотрению законопроекта о добровольном объединении граждан и об административно-территориальном делении. Сами общины, которые объединились, ждут решения Конституционного суда, что это незаконно, поскольку Конституция позволяет объединяться только смежным селам и поселкам, никаких городов там не может быть. Они рассчитывали, что государство будет им помогать в виде субвенций, дотаций. Сегодня большой кассовый разрыв между доходами и расходами – от 10 до 100 млн. Чем покрыть – они не знают. И этот разрыв ежемесячно увеличивается. Они ждали решения Конституционного суда, и тут пошло, чтобы они этого не рассматривали. Так чего вы проводите реформы вопреки законам Украины, Конституции, международно-правовым договорам?

- Зеленский в декабре 2020 года говорил, что Конституционный суд подошел к рассмотрению закона о языке, о рынке земли, о банках.

- Он этого не хочет. Зеленский и парламент сегодня вытирают ноги о Конституцию. Если бы не было нарушений, то о чем бы депутаты писали в Конституционный суд? Они четко указывают на те нарушения, а Конституционный суд является конечным, и его решения обжалованию не подлежат. Вот чего Зеленский боится. Все, что принимают при его президентстве, противоречит Конституции Украины.

- Если бы вы встретили Зеленского, что бы вы ему сказали?

- Люди сегодня больше говорят о бедности, потому что он все перевел на людей. О росте цен, о войне. На пресс-конференции он на эти вопросы не отвечал, и почему-то эти вопросы очень мало ему задавали. Это было переливание из пустого в порожнее. Каким-то он выглядит испуганным, он для меня не является образом президента Украины. А как можно вести переписку с участниками уголовного судопроизводства? Если бы я был адвокатом, то я бы сразу заявил суду, чтобы его вызвали в качестве свидетеля. А для обеспечения иска наложите арест на его телефон. Что ни день, то ляп и ляп.

- Вы работали с 1975 года. Кто из президентов, министров был для Украины самым лучшим?

- Президент Кучма, министр Кравченко. Мы еще не созрели для того, чтобы иметь политическую фигуру министра МВД. И в состоянии войны нам не нужна политическая фигура министра обороны. Кравченко пришел из низов, имел неплохое образование. Он имел послужной список и знал людей. А Кучму еще никто не обошел. Мы еще "доедаем" то, что осталось от Кучмы.

- Спасибо.

- Благодарю.