Мир В Женеве сторонники Навального устроили протесты против политических репрессий Путина

2021-06-16 09:02

Накануне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве состоялась акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает Associated Press.

Несколько десятков сторонников заключенного российского оппозиционного лидера Алексея Навального устроили в Женеве митинг накануне встречи Путина с президентом США Джо Байденом.

Митинг на площади ознаменовал одну из попыток привлечь внимание общественности к некоторым наиболее горячим проблемам, которые, вероятно, будут решать Путин и Байден - прав человека и контроля над вооружениями.

Несмотря на незначительную явку протест был хорошо организован. Надписи на баннерах требовали освобождения политических заключенных в целом и самого Навального. Протестующие скандировали "Свободная Россия!"