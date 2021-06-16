В Женеве сторонники Навального устроили протесты против политических репрессий Путина

Накануне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве состоялась акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает Associated Press.
Несколько десятков сторонников заключенного российского оппозиционного лидера Алексея Навального устроили в Женеве митинг накануне встречи Путина с президентом США Джо Байденом.
Митинг на площади ознаменовал одну из попыток привлечь внимание общественности к некоторым наиболее горячим проблемам, которые, вероятно, будут решать Путин и Байден - прав человека и контроля над вооружениями.
Несмотря на незначительную явку протест был хорошо организован. Надписи на баннерах требовали освобождения политических заключенных в целом и самого Навального. Протестующие скандировали "Свободная Россия!"