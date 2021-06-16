Коронавирус За сутки вакцинированы от коронавируса более 62,5 тыс украинцев, лидируют Киев и область

2021-06-16 15:04

В Украине за минувшие сутки вакцину против коронавируса получил 62 591 человек. В целом в лист ожидания вакцинации записались уже 692 404 человека.

Одной дозой за 24 часа привито 35 462 человека, полностью иммунизированы – 27 129 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. В течение суток работали 515 мобильных бригад, 908 пунктов прививки. 

Сколько прививок за сутки сделано в областях:

  • Винницкая область - 1511
  • Волынская область - 1110
  • Днепропетровская область - 2048
  • Донецкая область - 1085
  • Житомирская область - 1104
  • Закарпатская область - 1575
  • Запорожская область - 1626
  • Ивано-Франковская область - 493
  • Киев - 6366
  • Киевская область - 4198
  • Кировоградская область - 636
  • Луганская область - 297
  • Львовская область - 1413
  • Николаевская область - 1019
  • Одесская область - 941
  • Полтавская область - 1027
  • Ровенская область - 394
  • Сумская область - 884
  • Тернопольская область - 651
  • Харьковская область - 2778
  • Херсонская область - 880
  • Хмельницкая область - 1735
  • Черкасская область - 470
  • Черновицкая область - 173
  • Черниговская область - 1048
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