Коронавирус За сутки вакцинированы от коронавируса более 62,5 тыс украинцев, лидируют Киев и область

2021-06-16 15:04

В Украине за минувшие сутки вакцину против коронавируса получил 62 591 человек. В целом в лист ожидания вакцинации записались уже 692 404 человека.

Одной дозой за 24 часа привито 35 462 человека, полностью иммунизированы – 27 129 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. В течение суток работали 515 мобильных бригад, 908 пунктов прививки.

Сколько прививок за сутки сделано в областях: