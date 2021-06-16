За сутки вакцинированы от коронавируса более 62,5 тыс украинцев, лидируют Киев и область
2021-06-16 15:04
В Украине за минувшие сутки вакцину против коронавируса получил 62 591 человек. В целом в лист ожидания вакцинации записались уже 692 404 человека.
Одной дозой за 24 часа привито 35 462 человека, полностью иммунизированы – 27 129 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. В течение суток работали 515 мобильных бригад, 908 пунктов прививки.
Сколько прививок за сутки сделано в областях:
- Винницкая область - 1511
- Волынская область - 1110
- Днепропетровская область - 2048
- Донецкая область - 1085
- Житомирская область - 1104
- Закарпатская область - 1575
- Запорожская область - 1626
- Ивано-Франковская область - 493
- Киев - 6366
- Киевская область - 4198
- Кировоградская область - 636
- Луганская область - 297
- Львовская область - 1413
- Николаевская область - 1019
- Одесская область - 941
- Полтавская область - 1027
- Ровенская область - 394
- Сумская область - 884
- Тернопольская область - 651
- Харьковская область - 2778
- Херсонская область - 880
- Хмельницкая область - 1735
- Черкасская область - 470
- Черновицкая область - 173
- Черниговская область - 1048