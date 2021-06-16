Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В Швейцарии началась встреча Джо Байдена и Путина - стрим из Женевы

2021-06-16 14:21

В швейцарской Женеве началась многочасовая встреча президента США Джо Байдена и Владимира Путина.

Несколько минут назад президента РФ привезли в старинный особняк на место встречи в сопровождении 16 российских машин охраны и сопровождения, а также мотопатруля и полиции Швейцарии.

После выхода из лимузина Путин всего за несколько секунд поздоровался с встречающим его лидером Швейцарии, махнул рукой и вскочил в двери здания. Последние немедленно закрылись.

Эта встерча стала последней точкой большого европейского турне американского президента, в ходе которого он принял участие в саммите НАТО, G7, провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, королевой Елизаветой II. Саммит состоит из трех частей.

Ожидается, что одной из тем переговоров американского и российского лидеров станет Украина. В состав американской делегации вошел государственный секретарь США Энтони Блинкен, российской – министр иностранных дел РФ. Общение условно будет разделено на три части: в узком составе, в расширенном составе и после перерыва на чай и кофе – продолжение переговоров. Всего, с учетом перерывов, переговоры рассчитаны на четыре-пять часов.