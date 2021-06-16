Не ждали? Властям Женевы пришлось срочно закупать российские флаги

Властям Женевы пришлось в срочном порядке закупить флаги России, чтобы подготовиться к саммиту, пишет газета Tagblatt.
По словам представителей службы безопасности города, в отличие от американских флагов, российских триколоров, которые уже были в городе, не хватило. Поэтому женевским властям пришлось делать дополнительные закупки.
Tagblatt подчеркивает, что в Швейцарии надеются на позитивное течение переговоров: издание отмечает, что "гармоничное сочетание американского и российского флагов можно считать предзнаменованием".
Сумма, которую власти потратили на их приобретение, не приводится.