Курьезы Не ждали? Властям Женевы пришлось срочно закупать российские флаги

2021-06-16 15:21

Властям Женевы пришлось в срочном порядке закупить флаги России, чтобы подготовиться к саммиту, пишет газета Tagblatt.

По словам представителей службы безопасности города, в отличие от американских флагов, российских триколоров, которые уже были в городе, не хватило. Поэтому женевским властям пришлось делать дополнительные закупки.

Tagblatt подчеркивает, что в Швейцарии надеются на позитивное течение переговоров: издание отмечает, что "гармоничное сочетание американского и российского флагов можно считать предзнаменованием".

Сумма, которую власти потратили на их приобретение, не приводится.

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