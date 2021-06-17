Коронавирус В Украине растет число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям

2021-06-17 12:01

За минувшие сутки украиснкие медики выявили 1188 случаев заражения коронавирусом.

Как  сообщает пресс-служба МОЗ, госпитализирован 601 человек, скончались 55 граждан, а победить болезнь смогли более 4,5 тысяч человек.

За 24 часа ротестировано: методом ПЦР - 27 036 человек, методом ИФА - 10 538 человек, экспресс-тестами - 17 722 человека.

Сколько случаев заражения зафиксировано в регионах в сутки:

  • Винницкая область - 43
  • Волынская область - 36 
  • Днепропетровская область - 78 
  • Донецкая область - 51 
  • Житомирская область - 35 
  • Закарпатская область - 26 
  • Запорожская область - 58 
  • Ивано-Франковская область - 14 
  • г. Киев - 251 
  • Киевская область - 60 
  • Кировоградская область - 12 
  • Луганская область - 21 
  • Львовская область - 45 
  • Николаевская область - 43 
  • Одесская область - 21 
  • Полтавская область - 54 
  • Ровенская область - 23 
  • Сумская область - 46 
  • Тернопольская область - 13 
  • Харьковская область - 96 
  • Херсонская область - 37 
  • Хмельницкая область - 42 
  • Черкасская область - 41 
  • Черновицкая область - 23
  • Черниговская область - 19 
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