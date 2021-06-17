Коронавирус В Украине растет число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям

2021-06-17 12:01

За минувшие сутки украиснкие медики выявили 1188 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, госпитализирован 601 человек, скончались 55 граждан, а победить болезнь смогли более 4,5 тысяч человек.

За 24 часа ротестировано: методом ПЦР - 27 036 человек, методом ИФА - 10 538 человек, экспресс-тестами - 17 722 человека.

Сколько случаев заражения зафиксировано в регионах в сутки: