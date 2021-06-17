В Украине растет число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям
2021-06-17 12:01
За минувшие сутки украиснкие медики выявили 1188 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба МОЗ, госпитализирован 601 человек, скончались 55 граждан, а победить болезнь смогли более 4,5 тысяч человек.
За 24 часа ротестировано: методом ПЦР - 27 036 человек, методом ИФА - 10 538 человек, экспресс-тестами - 17 722 человека.
Сколько случаев заражения зафиксировано в регионах в сутки:
- Винницкая область - 43
- Волынская область - 36
- Днепропетровская область - 78
- Донецкая область - 51
- Житомирская область - 35
- Закарпатская область - 26
- Запорожская область - 58
- Ивано-Франковская область - 14
- г. Киев - 251
- Киевская область - 60
- Кировоградская область - 12
- Луганская область - 21
- Львовская область - 45
- Николаевская область - 43
- Одесская область - 21
- Полтавская область - 54
- Ровенская область - 23
- Сумская область - 46
- Тернопольская область - 13
- Харьковская область - 96
- Херсонская область - 37
- Хмельницкая область - 42
- Черкасская область - 41
- Черновицкая область - 23
- Черниговская область - 19