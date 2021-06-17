Политика Путин: Байден профессионал, ничего не пропускает

2021-06-17 16:40

Российский президент оценил профессиональные качества американского коллеги после встречи в Женеве.

Президент России Владимир Путин после встречи с американским коллегой Джо Байденом назвал его профессионалом и заявил, что образ президента США Джо Байдена, который "рисуют в прессе", не соответствует действительности.

"Тот образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью", - сказал Путин в четверг, 17 июня.

Путин отметил, что, несмотря на длительное турне по Европе, Байден "выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть больше, часов... Он полностью в материале".

"Может быть, время от времени заглядывал в свои записи - мы все так делаем. Но тот образ, который рисуют, он, может быть, даже расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечего, Байден - профессионал, нужно внимательно очень с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", - заявил Путин.

Он добавил, что обстановка в ходе переговоров с Байденом была очень доброжелательной. "Как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам, они во многом очень расходятся, мы зафиксировали, в чем расходятся", - сказал Путин.

"Но в то же время определили и те направления, те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для США абсолютный приоритет и интерес", - заявил президент РФ.

Кроме того, Путин также выразил надежду, что никто не будет мешать его американскому коллеге спокойно делать свою работу.

"Мы со своей стороны будем защищать наши интересы. Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона", - добавил он.