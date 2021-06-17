Коронавирус Семейные врачи будут выдавать справки о COVID-вакцинации

2021-06-17 17:20

Правительство Украины унормировало выдачу свидетельств о вакцинации от коронавируса, позволив подписывать такой документ врачам первичного звена медицинской помощи.

Об этом говорится в постановлении правительства №611 от 16 июня, обнародованном на Правительственном портале.

"Свидетельство о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, может быть подписано врачом, который оказывает первичную медицинскую помощь и о выборе которого пациентом подана соответствующая декларация в соответствии с законодательством, на основании сведений о вакцинации, которые содержатся в электронной системе здравоохранения", - говорится в документе Кабмина.

Отмечается, что на свидетельстве проставляется печать поставщика медицинских услуг и подпись врача.