Коронавирус Семейные врачи будут выдавать справки о COVID-вакцинации

2021-06-17 17:20

 

Правительство Украины унормировало выдачу свидетельств о вакцинации от коронавируса, позволив подписывать такой документ врачам первичного звена медицинской помощи.

Об этом говорится в постановлении правительства №611 от 16 июня, обнародованном на Правительственном портале.

"Свидетельство о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, может быть подписано врачом, который оказывает первичную медицинскую помощь и о выборе которого пациентом подана соответствующая декларация в соответствии с законодательством, на основании сведений о вакцинации, которые содержатся в электронной системе здравоохранения", - говорится в документе Кабмина.

Отмечается, что на свидетельстве проставляется печать поставщика медицинских услуг и подпись врача.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине готовы выдавать международный "паспорт" вакцинации против COVID-19: что нужно знать

2021-06-07 16:20

фото Во Львовской области задержаны мошенники, торговавшие фальшивыми тестами на COVID-19

2021-06-03 15:04

В Украине впервые будут судить нардепа за "кнопкодавство": какое наказание его ждет

2021-05-25 17:40

Как будут праздновать День Киева 2021 в условиях карантина: утверждена программа

2021-05-19 16:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Семейные врачи будут выдавать справки о COVID-вакцинации

2021-06-17 17:20

Темпы ускоряются: в Украине за сутки вакцинированы более 76,5 тысяч человек

2021-06-17 13:43

В Украине растет число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям

2021-06-17 12:01

В Киевской области открыли временные центры вакцинации - адреса и время работы

2021-06-17 10:22
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Семейные врачи будут выдавать справки о COVID-вакцинации 2021-06-17 17:20
Темпы ускоряются: в Украине за сутки вакцинированы более 76,5 тысяч человек 2021-06-17 13:43
В Украине растет число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям 2021-06-17 12:01
В Киевской области открыли временные центры вакцинации - адреса и время работы 2021-06-17 10:22