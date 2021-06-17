Спорт УЕФА назвал лучшего игрока матча Украина — Северная Македония

2021-06-17 20:40

УЕФА признал атакующего полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко лучшим игроком матче против Северной Македонии. Хавбек английского Вест Хэма отличился забитым мячом и результативной передачей.

Напоминаем, что Национальная сборная Украины по футболу переиграла Северную Македонию в матче чемпионата Европы 2020 года, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Поединок завершился со счетом 2:1.

В составе сборной Украины отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук (29-я и 35-я минуты соответственно).

Благодаря победе над македонцами команда Андрея Шевченко сохранила шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы. Для этого сборной Украины необходимо переиграть сборную Австрии 19 июня.