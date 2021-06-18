Коронавирус Вакцинация в Украине заметно ускорилась, за сутки привиты более 81 тысячи человек

2021-06-18 12:05

За минувшие сутки в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 81 713 человек.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, одну дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированы 23 743 человек.

В течение суток работали 618 мобильных бригад и 964 пункта вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу – 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 337 345 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 989 398 прививок.

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