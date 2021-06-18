Коронавирус В Украине резко упало число новых случаев Covid-19 - уровень заражения в областях

2021-06-18 10:41

За минувшие сутки в Украине выявили 967 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 585 человек.

По данным МОЗ, за прошедшие 24 часа выздоровели 2312 человек, при этом зафиксировано 50 летальных исходов.

Сколько новых случаев заражения в областях: