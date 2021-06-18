В Украине резко упало число новых случаев Covid-19 - уровень заражения в областях
2021-06-18 10:41
За минувшие сутки в Украине выявили 967 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 585 человек.
По данным МОЗ, за прошедшие 24 часа выздоровели 2312 человек, при этом зафиксировано 50 летальных исходов.
Сколько новых случаев заражения в областях:
- Винницкая область - 7 случаев;
- Волынская область - 16 случаев;
- Днепропетровская область - 50 случаев;
- Донецкая область - 61 случай;
- Житомирская область - 27 случаев;
- Закарпатская область - 9 случаев;
- Запорожская область - 43 случая;
- Ивано-Франковская область - 6 случаев;
- г. Киев - 207 случаев;
- Киевская область - 54 случая;
- Кировоградская область - 10 случаев;
- Луганская область - 14 случаев;
- Львовская область - 38 случаев;
- Николаевская область - 38 случаев;
- Одесская область - 42 случая;
- Полтавская область - 30 случаев;
- Ровенская область - 41 случай;
- Сумская область - 38 случаев;
- Тернопольская область - 14 случаев;
- Харьковская область - 68 случаев;
- Херсонская область - 23 случая;
- Хмельницкая область - 35 случаев;
- Черкасская область - 46 случаев;
- Черновицкая область - 28 случаев;
- Черниговская область - 22 случая.