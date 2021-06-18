Мир Около загородной резиденции президента нашли изуродованные останки женщины

2021-06-18 18:33

Неподалеку от походной тропы на горе Катоктин, вблизи загородной резиденции президента США Джо Байдена в Кэмп-Дэвиде, обнаружили останки неизвестной.

Как сообщает Fox News, туристы обнаружили кость ноги женщины днем 12 июня. На ноге был красный кроссовок. Спустя сутки агенты ФБР нашли неподалеку и скелет, вторая нога которого тоже отсутствовала. По информации спецслужб, женщина была одета в черный спортивный костюм, при себе у нее была связка ключей с множеством брелоков и перцовый баллончик. ФБР опубликовала фотографию ключей в аккаунте службы в Twitter.

По мнению следователей, с момента гибели женщины прошло от месяца до полугода: тело уже полностью разложилось. Кроме того, на ней была легкая одежда, что свидетельствует о том, что погода в день гибели была теплой.

Обстоятельства смерти неизвестной агентам ФБР пока выяснить не удалось. Криминалисты занимаются поиском следов насильственной смерти.