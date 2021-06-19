Украина Число получивших отравление после суши в Харькове приближается к 70 - ГСЧС

2021-06-19 12:00

По данным на утро 19 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы уже 67 человек, 14 из которых - дети.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, опубликованные в субботу.

Речь идет о тех, кто "предварительно употреблял пищу из сети ресторанов".

"Проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий", - отмечают в ГСЧС.

Напомним, о массовом отравлении в Харькове сообщалось в четверг, 17 июня. По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины. Оба ресторана, после посещения которых люди почувствовали себя плохо, были закрыты для дезинфекции.

Вчера мы писали, что число жертв массового отравления в Харькове увеличилось с 35 до 54 человек. Пострадавшие попали в больницы после употребления блюд в популярных ресторанах "Якитория" и "Мафия". Всем отравившимся поставлен диагноз - энтероколит, состояние больных оценивается как средней тяжести, реанимационных пациентов нет.