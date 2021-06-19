Мир Мутация вируса «Delta» становится доминирующей во всем мире, - ВОЗ

2021-06-19 14:30

Всемирная организация здравоохранения заявила, что Delta-вариант COVID-19, впервые выявленный в Индии, становится глобально доминирующим вариантом во всем мире.

Об этом сообщила ведущий научный сотрудник ВОЗ Сумья Суминанат.

«Вариант Delta уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его повышенной передаваемости», - сказала она.

Отмечается, что этот тип вируса был обнаружен более чем в 80 странах мира и продолжает распространяться. По данным ВОЗ, дельта-вариант коронавируса оказался на 60% активнее альфа-штамма. Он также вызывает более тяжелые симптомы, включая боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боль в суставах.

Как мы писали ранее, что Всемирная организация здравоохранения предупредила, что COVID-19 распространяется быстрее, чем вакцины, и заявила, что обещания стран G7 поделиться миллиардом доз с более бедными странами просто недостаточно.