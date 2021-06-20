Коронавирус Коронавирус. В Украине за субботу выявили менее 500 новых заболевших

2021-06-20 15:00

 

Вчера, 19 июня, в Украине выявили 479 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 852), выздоровели 755 пациентов (днем ранее – 2736). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди заболевших – 15 детей и шесть медиков. Госпитализированы 544 человека (сутками ранее – 571), 24 пациента умерли (сутками ранее – 40).

Официально за 19 июня сделаны 25 337 тестов на коронавирус (49 630 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 13 865, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 2958, экспресс-тестов на антиген – 8514.

 
 
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Херсонской, Харьковской, Николаевской и Киевской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 229 523 заболевших COVID-19, из них 2 151 463 выздоровели, 52 016 человек умерли. Проведено более 10,6 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 91 заболевших за сутки;
Херсонская – 39;
Киевская – 32;
Николаевская – 32;
Харьковская – 32;
Днепропетровская – 28;
Сумская – 20;
Одесская – 19;
Донецкая – 17;
Запорожская – 17;
Львовская – 17;
Черновицкая – 17;
Житомирская – 13;
Черкасская – 13;
Ровенская – 11;
Тернопольская – 11;
Волынская – 10;
Кировоградская – 9;
Полтавская – 9;
Хмельницкая – 9;
Черниговская – 9;
Винницкая – 8;
Закарпатская – 7;
Луганская – 5;
Ивано-Франковская – 4.

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Вакцинация в Украине заметно ускорилась, за сутки привиты более 81 тысячи человек 2021-06-18 12:05
В Украине резко упало число новых случаев Covid-19 - уровень заражения в областях 2021-06-18 10:41