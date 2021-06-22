Мир В Германии арестовали ученого, который тайно работал на спецслужбы РФ

2021-06-22 08:39

Генпрокуратура Германии задержала гражданина России по подозрению в шпионаже.

"Обвиняемого подозревают в работе на российскую спецслужбу - самое позднее с октября 2020 года", - сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин РФ Ильнур Н., по данным ведомства, работал научным сотрудником в университете на техническом факультете. С октября 2020 года по июнь 2021 года он как минимум трижды встречался с представителем российской спецслужбы.

"На двух встречах он передавал информацию, относящуюся к сфере работы университета. В обмен он получал выплаты наличными деньгами", - говорят в прокуратуре.