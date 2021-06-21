США вслед за Евросоюзом приняли жесткое решение по Беларуси
2021-06-21 21:00
США, вслед за Европейским Союзом ввели санкции против 16 граждан Беларуси и 6 правоохранительных организаций.
Об этом сообщило американское министерство финансов.
В частности, под ограничения попал белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ), внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.
Также под американские ограничения попали:
- Александр Астрейко;
- Ольга Дорошенко;
- Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко);
- Андрей Гуржий;
- Михаил Гриб (начальник милиции Минска);
- Наталья Кочанова (спикер сената);
- Сергей Калиновский (замминистра юстиции);
- Николай Карпенков;
- Светлана Кацубо;
- Александр Лосякин;
- Игорь Плышевский;
- Марина Рахманова;
- Андрей Швед;
- Ирина Целиковец;
- Иван Тертель (экс-глава КГБ);
- Сергей Зубков (командир спецназа КГБ "Альфа").