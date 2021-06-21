Мир ​США вслед за Евросоюзом приняли жесткое решение по Беларуси

2021-06-21 21:00

 

США, вслед за Европейским Союзом ввели санкции против 16 граждан Беларуси и 6 правоохранительных организаций.

Об этом сообщило американское министерство финансов.

В частности, под ограничения попал белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ), внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

Также под американские ограничения попали:

  • Александр Астрейко;
  • Ольга Дорошенко;
  • Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко);
  • Андрей Гуржий;
  • Михаил Гриб (начальник милиции Минска);
  • Наталья Кочанова (спикер сената);
  • Сергей Калиновский (замминистра юстиции);
  • Николай Карпенков;
  • Светлана Кацубо;
  • Александр Лосякин;
  • Игорь Плышевский;
  • Марина Рахманова;
  • Андрей Швед;
  • Ирина Целиковец;
  • Иван Тертель (экс-глава КГБ);
  • Сергей Зубков (командир спецназа КГБ "Альфа").
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