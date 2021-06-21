Мир ​США вслед за Евросоюзом приняли жесткое решение по Беларуси

2021-06-21 21:00

США, вслед за Европейским Союзом ввели санкции против 16 граждан Беларуси и 6 правоохранительных организаций.

Об этом сообщило американское министерство финансов.

В частности, под ограничения попал белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ), внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

Также под американские ограничения попали: