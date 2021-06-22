Коронавирус Ляшко рассказал о подготовке к штамму Дельта

2021-06-22 18:20

 

В Украине готовятся к возможному появлению в стране индийского штамма коронавируса Дельта.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на пресс-конференции в рамках всеукраинского форума Украина 30. Здоровая Украина.

«Сейчас мы как готовимся: путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине в наличии 2 628 000 доз вакцины, мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти каждый день», — пояснил он.

Также Украина ввела ряд условий для пересечения границы. Каждый, кто въезжает в страну, должен предоставить негативный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полном курсе вакцинации от коронавируса.

Для штамма «Дельта+» характерны восемь мутаций спайк-белка, который используется для проникновения в клетки. Это на две больше по сравнению со стандартной «Дельтой». При этом мутация K417N в штамме «Дельта+» потенциально может снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.

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