Мир Американец украл с места работы больше 20 тонн фисташек

2021-06-23 13:02

34-летнего жителя Калифорнии арестовали за кражу 21 тонны фисташек. Оценочная стоимость ворованного 100 тысяч долларов. 

Как сообщает thehill.com, проверку проводила компания Touchstone Pistachio Company. Комиссия выяснила, что не хватает более 20 тонн фисташек. Сразу после этого комиссия обратилась в полицию. Было проведено расследование, которое выяснило, что транспортный прицеп с орехами переместили со стоянки компании Montemayor на соседний участок.

Фисташки хранились в прицепе и были расфасованы в мешки. При этом на участке стоял трейлер, в котором прятали кражу. Полиция предполагает, что подозреваемый планировал перепродать фисташки оптовым и розничным торговцам. Сейчас кражу вернули компании Touchstone.

Оказалось, что в компании действует преступная группа лиц. Они нанесли ущерб компании на сумму более 7,6 млн долларов США. 

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