Мир В Египте двух блогерш из TikTok приговорили к 10 и 6 годам лишения свободы

2021-06-23 12:23

В Египте двух популярных тиктокерок приговорили к 10 и 6 годам лишения свободы по обвинениям в «торговле людьми».

Как сообщает BBC, 20-летнюю студентку Каирского университета Ханин Хоссам с 900 тысячами подписчиков в TikTok впервые арестовали в апреле 2020 года. До этого она опубликовала видео, в котором призвала своих подписчиц-женщин присоединиться к платформе Likee и говорила, что там они могут зарабатывать деньги на трансляциях. Ее обвинили в «нарушении семейных ценностей».

Другой популярной тиктокерке Маваде аль-Адхам, у которой было 3 млн подписчиков в TikTok и 1,4 млн подписчиков в Instagram, выдвинули такие же обвинения месяц спустя из-за «неприличных» видео с липсинком и танцами под известные песни. В июле 2020 года обеих девушек признали виновными и приговорили к двум годам тюрьмы и штрафу в размере 300 тысяч египетских фунтов (19 140 долларов). В ходе апелляции в январе приговор был отменен, и блогерок освободили. Но позже им выдвинули новое обвинение — в торговле людьми.

Хоссам и аль-Адхам обвинили в «использовании девушек в действиях, противоречащих принципам и ценностям египетского общества, с целью получения материальной выгоды». Обвинения якобы связаны с группой, которую Хоссам продвигала на Likee, и видео, которые Адхам публиковала в Instagram и TikTok. Хоссам заочно приговорили к 10 годам тюрьмы, аль-Адхам, которая присутствовала в суде, — к 6 годам. Еще трое мужчин получили по шесть лет тюрьмы по обвинению в пособничестве девушкам.

Правозащитники осудили решение суда, заявив о репрессиях египетских властей, направленных против женщин-инфлюенсеров в соцсетях. Они подчеркнули, что обвинения нарушают их права на свободу выражения мнений и телесную автономию.