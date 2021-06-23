Спорт Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, став одной из четырех лучших команд групп

2021-06-23 21:00

 

Сегодня, 23 июня, победы Испании над Словакией (5:0) и Швеции над Польшей (3:2) в группе E позволили сборной Украины пробиться в плей-офф Евро-2020.

Напомним, сборная Украины на групповом этапе обыграла Северную Македонию (2:1) и проиграла Нидерландам (2:3) с Австрией (0:1), заняв третье место в своем квартете.

Согласно регламенту Евро-2020, 24 команды поделены на шесть групп по четыре в каждой. В 1/8 финала выходят по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест, одним из которых и стала сборная Украины.

Соперник национальной команды Украины по 1/8 финала определится по завершению всех матчей всех групп.

 

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