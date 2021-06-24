Коронавирус Европейское агентство по лекарствам дало ответ на главный вопрос по безопасности разных вакцин

2021-06-24 13:02

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о наличии "веских научных оснований" предполагать, что комбинирование вакцин против Covid-19 безопасно и эффективно, сообщает Politico.

"В настоящее время все одобренные вакцины работают одинаково - путем стимуляции иммунного ответа на вирусный спайк-белок", - говорится в электронном письме EMA.

Данные из Испании и Германии свидетельствуют об "удовлетворительном иммунном ответе и отсутствии проблем с безопасностью" при сочетании вакцин разных произодителей.

Испания, Германия и Франция входят в число стран, которые предлагают при вакцинации РНК-вакцину от BioNtech/Pfizer или Moderna в качестве второй дозы молодым людям, которые уже получили первую дозу вакцины Oxford/ AstraZeneca.

При этом Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока не будет рекомендовать прививаться антикоронавирусными вакцинами от двух разных производителей - для ускорения процесса вакцинации.