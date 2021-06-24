Коронавирус Вакцинация в Украине: за сутки привили от Covid-19 почти 80 тысяч граждан

2021-06-24 14:23

За сутки в Украине 79 921 человек привит от Covid-19, сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Одну дозу получили 38 862 человека, полностью иммунизированные - 41 059 человек. В течение суток работали: 634 мобильные бригады, 1 197 пунктов прививки; 4 центра вакцинации.

В лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 731 252 человека.

С начала вакцинальной кампании привит 1 794 001 человек, из них получили 1 дозу – 1 793 999 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 435 166 человек.