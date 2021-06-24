Мир В Литве взбунтовались мигранты, пограничники применили слезоточивый газ и резиновые пули

2021-06-24 12:23

В Центре регистрации иностранцев в литовском Пабраде мигранты не подчинились требованиям пограничников и пытались прорваться к выходу. 

Как сообщает Delfi, для усмирения мятежников пограничники применили слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух резиновыми пулями. 

После задержания на двое суток двух иракцев, которые неверно указали свои данные, оформляя документы на получение статуса беженца, началось возмущение среди их соотечественников, они требовали освободить задержанных.

Сейчас силовики выявляют, изолируют и опрашивают возможных зачинщиков бунта. Признаки недовольства проявляли и мигранты, проживающие в общежитии, но там пока серьезных инцидентов не было.

По данным литовских пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли около 400 мигрантов, в основном граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020 год.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Литва построит лагерь для беженцев из Беларуси и обеспечит их всем необходимым

2021-06-11 20:34

Парламент одобрил обыски и арест депутата, которого подозревают в шпионаже в пользу России

2021-06-11 15:44

В Одессе СБУ разоблачила международную группировку промышлявшую перевозкой мигрантов и оружия

2021-06-10 15:04

фото В Евросоюз по морю прорвались десять тысяч нелегальных мигрантов из Марокко

2021-05-19 13:02

Еще новости в разделе "Мир"

Сегодня облако пыли из пустыни Сахара накроет большую часть Европы

2021-06-24 12:40

В Литве взбунтовались мигранты, пограничники применили слезоточивый газ и резиновые пули

2021-06-24 12:23

Медики сделали МРТ древнеегипетской мумии девятого века до нашей эры

2021-06-24 10:03

Путин заявил, что предложил НАТО новое "уравнение безопасности", однако Альянс от него отказался

2021-06-23 21:20
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Сегодня облако пыли из пустыни Сахара накроет большую часть Европы 2021-06-24 12:40
В Литве взбунтовались мигранты, пограничники применили слезоточивый газ и резиновые пули 2021-06-24 12:23
Медики сделали МРТ древнеегипетской мумии девятого века до нашей эры 2021-06-24 10:03
Путин заявил, что предложил НАТО новое "уравнение безопасности", однако Альянс от него отказался 2021-06-23 21:20