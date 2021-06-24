Мир В Литве взбунтовались мигранты, пограничники применили слезоточивый газ и резиновые пули

2021-06-24 12:23

В Центре регистрации иностранцев в литовском Пабраде мигранты не подчинились требованиям пограничников и пытались прорваться к выходу.

Как сообщает Delfi, для усмирения мятежников пограничники применили слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух резиновыми пулями.

После задержания на двое суток двух иракцев, которые неверно указали свои данные, оформляя документы на получение статуса беженца, началось возмущение среди их соотечественников, они требовали освободить задержанных.

Сейчас силовики выявляют, изолируют и опрашивают возможных зачинщиков бунта. Признаки недовольства проявляли и мигранты, проживающие в общежитии, но там пока серьезных инцидентов не было.

По данным литовских пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли около 400 мигрантов, в основном граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020 год.