Курьезы видео Папа Римский Франциск провел аудиенцию с мужчиной в костюме Человека-паука

2021-06-24 13:24

На общую аудиенцию Папы Римского Франциска, которая еженедельно проходит в Ватикане, пришел мужчина в костюме Человека-паука.

Как сообщает Vatican News, "супергероем" оказался 27-летний Маттиа Вильярдита, которого в прошлом году президент Италии Серджо Маттарелла наградил за работу в детских больницах.

"Я надеваю костюм Человека-паука, чтобы вызвать улыбку у самых маленьких пациентов", - рассказал изданию 28-летний итальянец. По его словам, он пришел на аудиенцию к понтифику, чтобы подарить ему маску супергероя, через которую Виллардита обычно смотрит на страдания больных детей. Итальянец также попросил Франциска молиться за них и их родных.

"Настоящими супергероями являются страдающие дети и их близкие, которые борются за них с большой надеждой", - добавил Виллардита.