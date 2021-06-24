Курьезы видео Папа Римский Франциск провел аудиенцию с мужчиной в костюме Человека-паука

2021-06-24 13:24

На общую аудиенцию Папы Римского Франциска, которая еженедельно проходит в Ватикане, пришел мужчина в костюме Человека-паука.

Как сообщает Vatican News, "супергероем" оказался 27-летний Маттиа Вильярдита, которого в прошлом году президент Италии Серджо Маттарелла наградил за работу в детских больницах.

"Я надеваю костюм Человека-паука, чтобы вызвать улыбку у самых маленьких пациентов", - рассказал изданию 28-летний итальянец. По его словам, он пришел на аудиенцию к понтифику, чтобы подарить ему маску супергероя, через которую Виллардита обычно смотрит на страдания больных детей. Итальянец также попросил Франциска молиться за них и их родных.

"Настоящими супергероями являются страдающие дети и их близкие, которые борются за них с большой надеждой", - добавил Виллардита.

 

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Рождение 10 детей оказалось фейком - ставшую известной африканку упекли в психбольницу 2021-06-23 14:00
фото В Таиланде голодный слон проломил стену дома, чтобы украсть мешочек риса 2021-06-22 12:40
В Беларуси людей добровольно-принудительно сгоняют на молебны за процветание страны 2021-06-18 16:31