Политика Владелец Северного потока-2 пытается получить сертификат независимого оператора ГТС

2021-06-24 13:43

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода Северный поток-2, подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы (ГТС).

"На основании запроса Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur – BNetzA) компания Nord Stream 2 AG 11 июня 2021 года подала заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с разделами 4b, 10 и далее Закона об энергетической промышленности Германии (EnWG)", – сообщается на сайте компании.

При этом в Nord Stream 2 AG отметили, что продолжает свои текущие судебные и арбитражное разбирательства в отношении принятых в 2019 году поправок к Газовой директиве ЕС.

"Заявка на проведение сертификации компании Nord Stream 2 AG не означает какого-либо изменения или смягчения правовой позиции компании Nord Stream 2 AG в отношении измененной Газовой директивы или целей, которые она продолжает твердо преследовать в вышеупомянутых судебных и арбитражном разбирательствах", – подчеркнул оператор.