Коронавирус Возвращение финских футбольных фанатов из России вызвало всплеск коронавируса

2021-06-24 19:40

Возвращение финских футбольных фанатов, которые приехали из России после матчей Евро-2020, вызвало всплеск ежедневных случаев заболевания коронавирусом в их стране.

Об этом заявили в четверг органы здравоохранения Финляндии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В этом месяце сборная Финляндии потерпела два поражения в Санкт-Петербурге. С тех пор на двух пограничных пунктах было зафиксировано почти 100 заражений, в основном среди болельщиков, заявили финские власти.

Согласно официальным данным, с тех пор общее количество ежедневных новых случаев заражения выросло с примерно 50 до более 100.

"Это люди, которые принимали участие в играх. Очевидно, что вирус распространялся на удивление хорошо, учитывая, что финны в основном взаимодействовали друг с другом, но заразились вирусом всего за несколько дней", - сказал Reuters Ристо Пиетикайнен, главный врач районной больницы, которая занимается пунктом пропуска.

Финский институт здравоохранения и социального обеспечения заявил, что среди финнов, приехавших в Санкт-Петербург, было диагностировано почти 100 инфекций, и это число, вероятно, будет расти.

Мика Салминен, руководитель службы безопасности института здравоохранения, сказал, что большинство заразившихся COVID в Санкт-Петербурге были футбольными фанатами.

Больше всего заражений обнаружили у людей в 15 автобусах, которые выехали из города в Финляндии 22 июня.

Власти ожидают, что в ближайшие дни еще больше людей получат положительные результаты теста на коронавирус из-за длительного инкубационного периода, а также из-за того, что они не смогли протестировать всех болельщиков до закрытия главного пункта пропуска во вторник вечером.