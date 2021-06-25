Коронавирус Ученые доказали, что переболевшим COVID-19 достаточно одной дозы вакцины

2021-06-25 21:36

Людям, которые перенесли коронавирусную болезнь, достаточно привиться одной дозой вакцины, чтобы получить защиту от инфекции.

Как считает один из ведущих инфекционистов Италии Маттео Бассетти, вакцину необходимо вводить не ранее, чем через три месяца после выздоровления.

"Практика показывает, что одной дозы достаточно, но в данном случае имеет смысл сдать анализ на антитела и, исходя из результата, решать вопрос о необходимости второй дозы", - отметил Бассетти.

При этом, если антитела сформированы в достаточном количестве, второй дозы не требуется, уверяет специалист.

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