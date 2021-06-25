Коронавирус Украина ввела обязательный тест для прилетающих из Великобритании, Индии, России и Португалии

2021-06-25 14:23

Украина ввела обязательный COVID-тест для въезда в страну для людей, прибывающих из четырех стран. Новая мера обусловлена распространением штамма коронавируса Дельта, сообщает Минздрав .

Обязательный отрицательный тест на коронавирус необходим путешественникам из Великобритании, Индии, России и Португалии.

Сделать тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 нужно будет сразу на пограничном пункте пропуска. Делать тест придется и в случае, если граждане находились на территории этих стран в течение не менее семи дней.

Перечень стран могут дополнить.

 

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Помогут ли уже существующие вакцины от нового штамма коронавируса Дельта 2021-06-25 09:23
ВОЗ одобрила первый препарат для вакцинации от коронавируса детей 2021-06-25 08:26