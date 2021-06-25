Мир Переводчицу Пентагона, которая сливала секретную информацию, приговорили к 23 годам тюрьмы

2021-06-25 14:46

В США состоялся судебный процесс над одной из переводчиц Пентагона, которая передавала секретную информацию об нацобороне страны ливанской Хезболле. Ее приговорили к 23 годам лишения свободы.

На суде 62-летняяМэриам Томпсон признала, что передавала тайные сведения государственного значения гражданину Ливана, с которым у нее были "романтические отношения" и которого связывают с террористической организацией Хезболла.

Переводчица была уроженкой Ливана, однако выросла и получила образование в США. Согласно документам, она работала по контракту с американским Минобороны на одном из военных объектов, имея высокий уровень доступа к различной секретной информации.

В 2017 году Томпсон начала в видеочате общаться с "неизвестным сообщником, к которому со временем у нее возник романтический интерес". Позже она узнала, что у ее нового знакомого один из членов семьи работал в Министерстве внутренних дел Ливана, а сам он получил в подарок кольцо от генсека Хезболлы.

В декабре 2019 года переводчицу перевели на спецобъект командования спецопераций в Ираке, а США нанесли ряд ударов по объектам Хезболлы. В январе 2020 года от авиаударов американского беспилотника погибли лидеры боевиков Касем Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис.

После этих событий Томпсон получила от своего "сообщника" задание собрать информацию о людях, задействованных в операции против Сулеймани. В результате она передала ему десятки файлов с именами, фото и другими личными данными тех, кто занимался этой спецоперацией.