Мир Из-за пандемии в мире резко возросло употребление наркотиков - шокирующий доклад ООН

2021-06-25 15:15

Как указано в докладе о наркотиках, опубликованном Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC), около 275 млн человек в мире употребляли наркотики в прошлом году. При этом более 36 млн страдали от расстройств, связанных с применением наркотических средств.

Большинство из упомянутых в нем стран сообщили о росте использования каннабиса на фоне пандемии. Так, в ходе опросов 42% медработников в 77 странах сообщили, что потребление этого вещества увеличилось. Кроме того, наблюдалось расширение использования фармацевтических препаратов с его содержанием в немедицинских целях.

Также отмечается, что за последние 24 года в некоторых частях мира употребление каннабиса в целом выросло в четыре раза. При этом доля подростков, воспринимающих этот наркотик как вредный, снизилась на 40%, несмотря на доказательства того, что его применение связано с различными видами вреда для здоровья и другими негативными последствиями, особенно - среди регулярных долгосрочных потребителей.

Отчет UNODC продемонстрировал, что наркотический рынок быстро возобновил работу после застоя в начале пандемии, в результате чего произошел всплеск незаконного оборота. К росту поставок привели, в частности, увеличение количества наземных и водных маршрутов наркотрафика, использование для незаконного оборота частных самолетов, а также бесконтактных способов доставки препаратов конечным потребителям.

Управление ООН обратило внимание на растущую конкуренцию между импортерами кокаина. Так, преступные группировки из балканского региона начали все активнее бороться за рынки сбыта с испанскими и итальянскими поставщиками. Новые игроки отчасти работают без посредников и получают алкалоид напрямую из Южной Америки. В результате в Европу поступает все больше дешевого кокаина.