Мир На території колишньої школи-інтернату виявили сотні безіменних поховань

2021-06-25 22:12

На території колишньої школи-інтернату для корінного населення у канадській провінції Саскачеван виявили сотні безіменних поховань.

Як повідомляє CBC News, жахливу знахідку було виявлено за допомогою спеціального підземного радара за 140 км від столиці провінції Саскачеван міста Реджайна. Точна кількість тіл поки що невідома, але це наймасштабніша знахідка, йдеться про сотні незадокументованих поховань.

На цьому місці з 1899-го до 1997 року працювала школа-інтернат для корінного населення.

Нещодавно незадокументовані останки 215-ти дітей були виявлені на території колишньої школи-інтернату для корінного населення у канадській провінції Британська Колумбія.

Школи-інтернати для представників корінних народів у Канаді управлялися державою або церквою. Дітей до них примусово забирали із сімей, насильство в таких закладах було звичайним явищем.

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Мир

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Канада обнародовала отчет по расследованию катастрофы самолета МАУ - Иран обвинили в лицемерии 2021-06-25 11:01