Мир Диетологи назвали семь полезных свойств черешни

2021-06-26 12:00

Полифенольные соединениями в этом фрукте помогает защитить организм от развития разных заболеваний.

Черешня продлевает молодость, улучшает сон, снижает риск онкологических заболеваний и обладает рядом других полезных свойств, пишет Women's Health со ссылкой на диетологов.

Этот фрукт способен предотвращать появление морщин. Черешня богата витамином С (10 миллиграммов на чашку) и другими антиоксидантами, которые подавляют воспаление и окислительный стресс в организме.

"На клеточном уровне окислительный стресс - это процесс, который повреждает клетки и, возможно, ДНК", - говорит Саманта Кассетти , доктор медицинских наук, эксперт по питанию и здоровью и соавтор книги Сахарный шок.

Также черешня может снизить риск развития рака благодаря полифенолам. В 2019 году в журнале Nutrition and Cancer описывали опыт лечения клеток рака молочной железы экстрактом темной черешни в лаборатории - он подавлял рост раковых клеток на 50 процентов.

Через год в Journal of Functional Foods было описано другое исследование, которое также показало, что экстракт темной черешни препятствует росту клеток рака.

Другое свойство черешни - снижать кровяное давление, которое, как известно, приводит к самым частым причинам смерти - инфаркту и инсульту.

Полифенольные соединениями в этом фрукте увеличивают выработку оксида азота и улучшают функцию клеток, которыми выстланы кровеносные сосуды, пояснила Кассетти.

Также черешня замедляет снижение когнитивных способностей. Благодаря антоцианам, полифенольным антиоксидантам, которые придают ей темно-красный цвет, улучшаются функции мозга и память. Они снижают воспаление и противодействуют окислительному стрессу в мозге, из-за которых повышается риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции.

Также черешня защищает кровеносные сосуды от образования бляшек.

Этот фрукт может помочь и в борьбе с диабетом второго типа. Полифенолы в черешне улучшают чувствительность к инсулину, поэтому глюкоза может поглощаться клетками и использоваться для получения энергии.

Наконец черешня помогает уснуть и лучше выспаться. Исследования показывают, что у людей с бессонницей более высокий уровень окислительного стресса, поэтому возможно, антиоксиданты, содержащиеся в черешне, помогают противостоять этому воздействию, и нормализуют сон, считают диетологи.