Коронавирус Китай угрожал Украине остановкой поставок вакцин от COVID-19, - AP

2021-06-26 15:00

Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека в Синьцзяне. Китайцы грозились заблокировать поставку вакцин от коронавируса в Украину, если Киев не отзовет свою подпись.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на собственные источники.

22 июня Украина присоединилась к заявлению более 40 стран, представленному Канадой на Совете по правам человека ООН в Женеве. В документе страны призывают Китай разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян, чтобы расследовать нарушения прав человека в северо-западном регионе Китая. Некоторые правозащитные группы утверждают, что китайцы плохо обращаются с уйгурами-мусульманами и другими людьми в этом регионе.

Однако, по информации издания, Украине пришлось отозвать свою подпись из-за угроз. Китай угрожал, что заблокирует поставку вакцин в Украину, если Киев не откажется от своей подписи в этом документе.

"В четверг Украина исключила свое имя из списка поддерживающих государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 000 доз вакцины от COVID-19 в Украину, если она этого не сделает, заявили дипломаты из двух западных стран", - пишет издание.

Издание отмечает, что дипломаты говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

Отметим, что США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза обвиняют Китай в притеснении уйгурского населения Синьцзяна и ввели санкции. Однако в Китае отрицают все обвинения. Представитель Китая в Совете по правам человека ООН во время рассмотрения этой резолюции заявил, что подобные заявления используются для продвижения политических целей Запада. При этом Китай поддержали такие страны, как Россия, Беларусь, Северная Корея, Иран и Сирия.

Добавим, что Украина подписала договор с Китаем на поставку 1,9 миллионов доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. При этом поставки вакцины в Украину начались с опозданиями и в меньших объемах, чем планировалось. Согласно данным Минздрава, по состоянию на 22 июня, Украина получила более 1,7 млн доз вакцины CoronaVac.

Напомним, в Украине ожидают поставку еще 7,7 млн доз вакцин от коронавируса из Китая. Об этом заявил главный санитарный врач страны.