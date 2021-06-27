Мир ​Могут быть угрозой для США: разведка обнародовала первый за 50 лет доклад об НЛО

2021-06-27 14:30

Офис директора национальной разведки США обнародовал первый за 50 лет доклад о природе неопознанных летающих объектов.

Несмотря на семистраничный документ, никаких конкретных выводов сделать не удалось.

В докладе говорится, что НЛО могут быть угрозой безопасности США, если речь идет о прорывных технологиях вероятных противников, но подтверждающих это данных тоже не обнаружено.

Кроме того, так и не ясно, каким образом неопознанные объекты нарушают известные нам законы аэродинамики и делают ли они это вообще, или же речь идет о стереотипах человеческого восприятия и ошибках аппаратуры.

При этом американская разведка подчеркнула, что более подробное изучение вопроса потребует много времени, а главное - денег.

В отчете отмечается: единственный случай, когда разведка смогла идентифицировать НЛО "с высокой степенью уверенности", это был "большой воздушный шар".

Все явления, которые удалось увидеть в этот период, предлагается делить на пять категорий: воздушные преграды, природные атмосферные явления, секретные разработки США, "системы иностранных противников" и "другие" потенциальные варианты.

Также напомним, что в Пентагоне официально признали, что изучали места крушения НЛО и в их распоряжении есть аномальные объекты, свойства которых выходят за рамки известных науке материалов.