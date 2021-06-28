Мир В Израиле штамм "Дельта" распространяется среди вакцинированных людей

2021-06-28 16:40

 

В Израиле штаммом коронавируса "Дельта" болеют и вакцинированные люди, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, болеют подростки и взрослые.

Отмечается, что в Израиле половина взрослого населения была привита вакциной Pfizer и уже вакцинировали часть подростков. Власть отмечает немало новых случаев заболеваемости коронавирусом, которые были вызваны штаммом "Дельта".

По данным Министерства здравоохранения, около 90% новых инфекций в Израиле, вероятно, были вызваны вариантом "Дельта".

Известно, что в основном заболели подростки до 16 лет. Половина из них еще не успела получить вакцину от коронавируса, но и встречаются случаи заболеваемости у взрослых, которые уже получили прививку.

"Дети до 16 лет, большинство из которых не были вакцинированы, составляют около половины инфицированных", - сообщили в правительстве.

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фото Масштабный пожар в порту Гонконга: сгорели и затонули десять судов 2021-06-28 15:05